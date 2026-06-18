Keban Cumhuriyet Savcısı Cansın'dan İlçe Jandarma Komutanlığına ziyaret

Keban Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın, Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Cumhuriyet Savcısı Cansın gerçekleştirdiği ziyarette İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Eyüp Dönmez ile görüştü. Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yılını kutlayan Cansın ziyaretin anısına Dönmez'e Halk Eğitim Merkezince düzenlenen sergide yer alan kursiyer Nurgül Yıldız'ın rölyef tekniğiyle hazırladığı tabloyu hediye etti.

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