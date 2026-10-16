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        Keban Kaymakamı Onur Dürümlü köyünü ziyaret etti

        Elazığ'ın Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Dürümlü köyünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Keban Kaymakamı Onur Dürümlü köyünü ziyaret etti

        Elazığ'ın Keban Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Dürümlü köyünü ziyaret etti.

        Kaymakam Onur, Dürümlü köyünü ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

        Onur, sorunların çözümü noktasında ilgili kurumların gereken hassasiyetleri gösterdiğini belirterek, misafirperverlikleri için Dürümlü köyü muhtarı Yılmaz Taşer'e ve köy sakinlerine teşekkür etti.

        Kaymakam Onur'a ziyaretinde İlçe Müftüsü Samet Çiçen de eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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