Keban Kaymakamı Onur Dürümlü köyünü ziyaret etti

Kaymakam Onur'a ziyaretinde İlçe Müftüsü Samet Çiçen de eşlik etti.

Onur, sorunların çözümü noktasında ilgili kurumların gereken hassasiyetleri gösterdiğini belirterek, misafirperverlikleri için Dürümlü köyü muhtarı Yılmaz Taşer'e ve köy sakinlerine teşekkür etti.

Kaymakam Onur, Dürümlü köyünü ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi.

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