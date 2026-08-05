Keban'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Elazığ'ın Keban ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Giriş: 05.08.2026 - 11:13 Güncelleme:
Elazığ'ın Keban ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.
Altıyaka köyünde bahçelik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Jandarma ekipleri ve vatandaşların da destek verdiği çalışmayla söndürülen yangında, bazı ağaçlar zarar gördü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ