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        Keban'da bu yıl 15 milyon sazan yavrusu üretimi hedefleniyor

        Elazığ'ın Keban ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda 2026 üretim sezonu kapsamında 15 milyon sazan balığı yavrusu üretilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Keban'da bu yıl 15 milyon sazan yavrusu üretimi hedefleniyor

        Elazığ'ın Keban ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda 2026 üretim sezonu kapsamında 15 milyon sazan balığı yavrusu üretilmesi hedefleniyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen'in, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Cevat Yılmaz ile birlikte Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda devam eden sazan balığı sağım çalışmalarını inceleyerek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldığı belirtildi.

        İstasyonda, 2026 üretim sezonunda 15 milyon sazan balığı yavrusu üretilmesinin hedeflendiği aktarılan açıklamada, yavru üretiminin 18 toprak havuzdan oluşan toplam 73 dekarlık alanda gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Haziran ayı sonuna kadar sürecek sağım işlemlerinin ardından yavru balıkların su kaynaklarıyla buluşturulacağı belirtilen açıklamada, geçen yıl 16 il ile Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki su kaynaklarına milyonlarca sazan balığı yavrusunun bırakıldığı bildirildi.

        İstasyonda sazan balığının yanı sıra Elazığ ve çevre illerdeki alabalık yetiştiricilik tesislerinin yumurta ve yavru balık ihtiyacını karşılamak amacıyla gökkuşağı alabalığı üretiminin de sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu yıl deneme amacıyla Mersin balığı yavrusu üretimi gerçekleştirilirken, kuluçkahanemizde yavruların bakım ve büyütme çalışmaları da devam ediyor. Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonumuzda 2026 üretim sezonunda sazan balığı, gökkuşağı alabalığı ve Mersin balığına yönelik üretim ve yetiştiricilik faaliyetleri eş zamanlı olarak sürdürülüyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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