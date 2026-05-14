Keban'da Gençlik Haftası kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi

Elazığ'ın Keban ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında çelenk sunma töreni yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Programa, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

