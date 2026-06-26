Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Keban'da öğrenciler karne alarak tatile girdi

        Keban'da öğrenciler karne alarak tatile girdi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 12:13 Güncelleme:
        Keban'da öğrenciler karne alarak tatile girdi

        Elazığ'ın Keban ilçesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı.

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, İlçe Cumhuriyet Savcısı Gülnur Cansın Keban Çok Programlı Anadolu Lisesinde düzenlenen törende, öğrencilere karnelerini verdi.

        Atalık, öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak, "Eğitim ve öğretim yılını başarıyla tamamlayıp karne alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Ailelerinizle güzel bir tatil geçirmenizi diliyorum." dedi.

        Programa, İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar, İlçe Jandarma Komutan Kıdemli Başçavuş Vekili Eyüp Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Emre, Tarım ve Orman Müdürü Hacı Turan, Keban Çok Programlı Lisesi Müdürü Gökhan Özdemir, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa çalışmaları açıklaması
        ​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan yeni anayasa çalışmaları açıklaması
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Karaal'ın kaçırılmasında yeni görüntü! Aracına takip cihazı taktılar!
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Venezuela'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Yeniden görülen Leyla Aydemir davasında karar açıklandı!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        Antalya'da hissedilen sıcaklık 47 derece!
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        İsrail basını: ABD İsrail'e ciddi baskı yaptı
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Apple Türkiye’den büyük zam
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Sağlıkta gümüş tsunami krizi
        Kocasını öldürecekti! Tetiğe bastı ama...
        Kocasını öldürecekti! Tetiğe bastı ama...
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Yangınlar, kazalar, ölümler: Sinema tarihinin ‘lanetli’ filmleri
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Beşiktaş, EuroLeague'de!
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin davada mütalaa açıklandı
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        Dünya Kupası'na galibiyetle veda!
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        "Tekrar Dünya Kupası'na gelmemiz 24 yıl sürmeyecek!"
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        Maça Hollywood yıldızları akın etti
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        "Hanımefendi üzülmesin lütfen"
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Köpeğine denizde egzersiz yaptırdı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        Elektrikli otomobilde Togg rüzgarı
        "Boşanma kararı aldım"
        "Boşanma kararı aldım"
        Yeni bir devrim bekleniyor
        Yeni bir devrim bekleniyor

        Benzer Haberler

        Elazığ'da 119 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
        Elazığ'da 119 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı
        Elazığ'da Keban Barajı su seviyesi değerlendirme toplantısı yapıldı
        Elazığ'da Keban Barajı su seviyesi değerlendirme toplantısı yapıldı
        Elazığ'da gökyüzünü kaplayan arı sürüsü kameralara yansıdı
        Elazığ'da gökyüzünü kaplayan arı sürüsü kameralara yansıdı
        Elazığ'da iki kadın ile bir şahsın sokak ortasındaki kavgası kamerada
        Elazığ'da iki kadın ile bir şahsın sokak ortasındaki kavgası kamerada
        Elazığspor, Emir Alagöz transferini resmileştirdi
        Elazığspor, Emir Alagöz transferini resmileştirdi
        Ağın Belediyesinden çevre düzenleme çalışmaları
        Ağın Belediyesinden çevre düzenleme çalışmaları