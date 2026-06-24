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        Keban'da tayin olan hakim ve savcılara veda programı düzenlendi

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 14:23 Güncelleme:
        Keban'da tayin olan hakim ve savcılara veda programı düzenlendi

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi.

        Kentteki bir restoranda düzenlenen programa katılan Keban Kaymakamı Furkan Atalık, kararname kapsamında görev yerleri değişen hakim ve savcılara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

        Programa, Keban Adliyesi'nde görev yapan hakim ve savcılar ile görev yerleri değişen hakim ve savcılar katıldı.





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