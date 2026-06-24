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        Öğretmen ve öğrenciler Keban Barajı'nı gezdi

        Elazığ'ın Kovancılar Bilim ve Sanat Merkezince Keban Barajı gezisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 15:37 Güncelleme:
        Öğretmen ve öğrenciler Keban Barajı'nı gezdi

        Elazığ'ın Kovancılar Bilim ve Sanat Merkezince Keban Barajı gezisi düzenlendi.

        Merkez müdürü Uğur Kıraç ile beraberindeki öğretmen ve öğrenciler, barajı gezerek elektrik üretimi ve işleyişi ile hakkında bilgi aldı.

        Kıraç ile beraberindekiler, Keban Hidro Elektrik Santrali (HES) İşletme Müdürü Bekir Kaya'yı ziyaret ederek, tablo hediye etti.


        Kıraç, baraj gezisinin ardından ilçedeki tarihi ve turistik mekanları gezdiklerini belirterek, gezinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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