Öğretmen ve öğrenciler Keban Barajı'nı gezdi
Elazığ'ın Kovancılar Bilim ve Sanat Merkezince Keban Barajı gezisi düzenlendi.
Elazığ'ın Kovancılar Bilim ve Sanat Merkezince Keban Barajı gezisi düzenlendi.
Merkez müdürü Uğur Kıraç ile beraberindeki öğretmen ve öğrenciler, barajı gezerek elektrik üretimi ve işleyişi ile hakkında bilgi aldı.
Kıraç ile beraberindekiler, Keban Hidro Elektrik Santrali (HES) İşletme Müdürü Bekir Kaya'yı ziyaret ederek, tablo hediye etti.
Kıraç, baraj gezisinin ardından ilçedeki tarihi ve turistik mekanları gezdiklerini belirterek, gezinin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
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