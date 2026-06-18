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        Torununa masal okuyabilmek için 56 yaşında okuma yazma öğrendi

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan 56 yaşındaki Söndiz Pozan, torununa masal okumak için katıldığı kursta okuma yazma öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Torununa masal okuyabilmek için 56 yaşında okuma yazma öğrendi

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan 56 yaşındaki Söndiz Pozan, torununa masal okumak için katıldığı kursta okuma yazma öğrendi.

        Çocukluğu Baskil ilçesinin Velipalas köyünde geçen, çeşitli nedenlerle hiç okula gidemeyen Pozan, okuma yazma bilmediği için günlük yaşamında büyük sıkıntılar yaşadı.

        Evlenen, 4 çocuğu ve 1 torunu bulunan Pozan'ın yaşadığı sorunlar, çocukları okula başladığında daha da katlandı.

        Ödevlerini yaparken kendisinden yardım isteyen çocuklarına okuma yazma bilmediği için destek olamayan Pozan, yaşadığı üzüntüyle çoğu kez gözyaşı da döktü.

        En büyük hayali çocuklarına masal okumak olan Pozan'ın bu arzusu içinde ukde kaldı.

        Hayalini gerçekleştirmek isteyen Pozan, ilerleyen yaşına rağmen Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Yetişkin Okuma Yazma Kursu'na kayıt yaptırdı.

        Halit Hoca İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen kursta öğretmen Hacı Ormanoğlu'nun desteğiyle yaklaşık 2 ayda temel seviyede okuma yazma öğrenen Pozan, hem günlük yaşamını kolaylaştırmanın hem de torununa masal okuyabilecek olmanın sevincini yaşıyor.

        - "Okuma yazma bilmek çok güzel"

        Söndiz Pozan, AA muhabirine, çocukluk yıllarının köyde geçtiğini, o dönem eğitim görme fırsatının olmadığını söyledi.

        Okuma yazma bilmemenin sıkıntısını çok yaşadığını ifade eden Pozan, "Evlendim, genç yaşta anne oldum. Hayalim çocuklarıma masal kitabı okumaktı ama yapamadım. Bir de günlük yazmak istiyordum." dedi.

        Pozan, ileri yaştaki kişilere okuma yazma öğrenmeleri için sunulan imkanlardan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Sayın Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ederim. Okuma yazmaya başladım ve öğrendim çok şükür. Hayalimde çocuklarıma masal okumak vardı, okuyamadım. Allah'ın izniyle torunlarıma masal kitabı okuyacağım. Bir ay sonra torunum gelecek, ona sürpriz yapacağım. Günlüğümü de yazmaya başladım. Çok mutluyum. Okuma yazma bilmek çok güzel bir şey." diye konuştu.

        - "Okuma yazmanın yaşı olmaz"

        Hayallerini 56 yaşında gerçekleştirdiğini anlatan Pozan, "Bazen arkadaşlar soruyor, 'İki ayda nasıl okuma yazma öğrendin?' diye. Çocuklarımla çok sıkıntılar çektim. Çocuğum okula başlamış, benim okumam, yazmam yok. Çocuğuma öğretemiyorum, ağlıyorlar. Ben ağlıyorum, onlar ağlıyor." ifadelerini kullandı.

        Pozan, katıldığı kurs sayesinde yaşadığı sıkıntıları geride bıraktığını anlatarak, şunları söyledi:

        "Okuma yazmayı çözdüm çok şükür. Çok güzel bir mutluluk. Rabb'im herkese nasip etsin. En sevdiğim şeyleri yapmaya başladım. Hastaneye gidersem hangi polikliniğe gideceğimi bileceğim, hangi otobüse bineceğimi de öğrendim. Asla okuma yazmanın yaşı olmaz. Yeter ki okuyasınız. 56 yaşında bu günlüğü yazabildim. Rabb'im devletimizden razı olsun ki bu imkanları sunuyor."

        - "Anneler hevesle okumaya geliyor"

        Pozan'a okuma yazma öğreten Ormanoğlu da 31 yıldır öğretmenlik yaptığını belirterek, yetişkinlere eğitim vermenin kendileri için ayrı anlam taşıdığını dile getirdi.

        Ormanoğlu, "Çok duygulanıyoruz, bize çok dua ediyorlar. Gerçekten öğrenmenin yaşı yok. O kadar hevesliler ki hepsinin yazısı, okuması çok güzel. Aldığımız bu dönüşler bizi mutlu ediyor. Bu yazın sıcağında anneler hevesle okumaya geliyor. Söndiz Hanım'ın hikayesi de bizi çok etkiledi. İnşallah bundan sonra çocuklarına okuyamadığı masalları torunlarına okuyacak." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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