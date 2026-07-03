Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, AK Parti Erzincan İl Başkanlığı'nda konuştu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Çeyrek asırlık yürüyüşümüz boyunca Türkiye'nin önceliklerini doğru okuyan, zamanın ruhunu yakalayan ve geleceğe yön veren bir anlayışla hareket ettik. Ülkemizin hangi köşesinde olursa olsun, vatandaşlarımızın sözüne kulak veren, derdiyle dertlenen ve çözüm üreten bir anlayışla sahada olduk." dedi.



Bazı programları dolayısıyla Erzincan'a gelen Göktaş, Vali Hamza Aydoğdu'yu makamında ziyaret etti.



Daha sonra AK Parti Erzincan İl Başkanlığı'na geçen Göktaş, burada İl Başkanı Alpay Kabadayı ve partililerle bir araya geldi.



Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, medeniyetler beşiği Erzincan'da kıymetli dava arkadaşlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.



Bölgedeki birlik ve beraberlik ruhunun gönülleri kuşattığını ifade eden Göktaş, "86 milyon vatandaşımızı kuşatan hizmetlerimizle, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Cumhur İttifakı olarak Türkiye’ye hizmet davamızı, milletimizin her bir ferdine dokunan somut adımlarla büyütüyoruz. Bu yolculukta en büyük gücü milletimizin duasından alıyoruz. Teşkilatlarımızın emeği ve davamıza duyduğumuz sarsılmaz inançla, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.



- "Bu büyük yürüyüşün asıl sahibi her zaman yanımızda duran milletimizdir"



Teşkilatların özverisiyle vatandaşların ihtiyaçlarını sahadan merkeze taşıyan güçlü iletişim köprüleri kurduklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:



"Çeyrek asırlık yürüyüşümüz boyunca Türkiye'nin önceliklerini doğru okuyan, zamanın ruhunu yakalayan ve geleceğe yön veren bir anlayışla hareket ettik. Ülkemizin hangi köşesinde olursa olsun, vatandaşlarımızın sözüne kulak veren, derdiyle dertlenen ve çözüm üreten bir anlayışla sahada olduk. Her ilçemizin, her mahallemizin ve her köyümüzün sesini, hizmetlerimizin ve politikalarımızın merkezine aldık. Şu bir gerçek ki AK Parti, ülkemizin 21. asrına damga vurdu. Eser ve hizmet siyasetinin icracısı oldu. Elbette bu büyük yürüyüşün istikametini belirleyen en temel dayanak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu güçlü irade ve kararlılıktır. Bu iradeyi şehir şehir, hane hane milletimizle buluşturan, gece gündüz demeden emek veren teşkilat mensuplarımızdır. Bu büyük yürüyüşün asıl sahibi ise desteğiyle, ferasetiyle ve inancıyla her zaman yanımızda duran milletimizdir."



Göktaş, Türkiye Yüzyılı hedeflerini yalnızca bir ideal olarak değil, milletin geleceğini şekillendiren güçlü bir yol haritası olarak gördüklerini ifade etti.



AK Parti çatısı altında sınırları kuşatan, coğrafyaları aşan ve dünyaya örnek olan kapsayıcı politikalara imza attıklarını söyleyen Göktaş, şöyle devam etti:



"Bakanlık olarak, ülkenin dört bir yanında her haneye temas eden hizmetlerimizi ulaştırma gayretiyle çalışıyoruz. Aileyi merkeze alan politikalarımızla, nesiller arası bağı koruyor, sosyal devlet anlayışımızı her alanda somut bir güvenceye dönüştürüyoruz. Kadını eğitimden istihdama, üretimden karar alma mekanizmalarına kadar hayatın her alanında özne kılan reformları kararlılıkla sürdürüyoruz. Engelli bireyleri daha etkin ve üretken kılan politikaları hayata geçirdik. Bakım ve destek hizmetlerini, aile bütünlüğünü esas alan bir anlayışla daha kuşatıcı hale getirdik. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz başımızın tacı, şehitlerimizin emanetlerine yönelik hizmetlerimizi vefa, minnet ve sorumluluk bilinciyle sürdürüyoruz. Sosyal yardımlarımızla 81 ilimize devletimizin şefkat elini uzatıyoruz. Sahadaki ekiplerimiz, yaygın hizmet ağımız ve güçlü kuruluşlarımızla vatandaşlarımıza kesintisiz hizmetler sunuyoruz. Bu kapsamda Erzincan'a son 24 yılda 5,6 milyar liralık yatırım ve destek sunarak, şehrimizin sosyal hizmet altyapısını güçlendirdik. Bugün 18 kuruluşumuzla Erzincan’da sosyal hizmetlerimizi daha yaygın bir şekilde vatandaşlarımızla buluşturuyoruz."



- "Aile merkezli hizmet anlayışımızı etkin biçimde sürdürüyoruz"



Göktaş, 2023’ten bugüne 2 ADEM ve 2 kadın kooperatifini Erzincan'a kazandırarak kadınların üretim ve sosyal hayattaki varlığını güçlendirdiklerini anlatarak, "Sadece 2026’nın ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz 30,5 milyon liralık SED ödemesiyle, 618 evladımızın aile ortamında güvenle büyümesine destek olduk. Evde bakım yardımıyla 1867 Erzincanlı vatandaşımıza, sadece bu yıl 128,8 milyon lira destek sunarak aile merkezli hizmet anlayışımızı etkin biçimde sürdürüyoruz." dedi.



Aile ve Gençlik Fonu ile yüzlerce gencin yuva kurmalarına vesile olduklarını vurgulayan Göktaş, doğum destekleriyle ailelerin evlat sevincine ortak olduklarını ve bu kapsamda Erzincan'da 2 bin 724 anneye 46,1 milyon liralık doğum desteği sağladıklarını bildirdi.



Erzincan'da hayata geçirilen projelere değinen Göktaş, "Bir müjdeyi paylaşmak isterim. Biri engelli, biri yaşlı vatandaşlarımız için olmak üzere iki yeni Aktif Yaşam Merkezi’ni Erzincan'ımıza kazandırıyoruz. İnşallah, tüm bu yatırımları en kısa sürede gerçekleştirerek Erzincan’da sosyal hizmet ağımızı daha da güçlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi 'Biz Erzincan’a sadece gönlümüzü vermekle kalmayacak, şehrimizi tarihinin en büyük hizmetleriyle buluşturmayı' sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedefler ve vizyon doğrultusunda ülkemizin her köşesine eser kazandırmaya, hizmet götürmeye kararlılıkla devam edeceğiz. Can Erzincan’ımız da bu eserler ve hizmetlerden payını almaya devam edecek." şeklinde konuştu.



Programa, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ile vatandaşlar katıldı.

