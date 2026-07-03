Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilikten doğuma, çocukluktan yaşlılığa uzanan her dönemde aileleri destekleyen politikaları yaygınlaştıracaklarını söyledi.



Erzincan'da esnafı ziyaret eden Göktaş, Dörtyol Kızılay Meydanı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Yaşayan Miras Şöleni"ne katıldı.



Bakan Göktaş, yaptığı konuşmada, Erzincan'ın çok kıymetli bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirtti.



Erzincan'ın bugün sadece kültürünü sergilemekle kalmadığını, yaşatıp çoğaltarak geleceğe taşıdığını ifade eden Göktaş, "Bu anlamlı buluşma, milletimizin kökleriyle bağını da güçlendiriyor, ortak değerlerimizi evlatlarımızla buluşturuyor. Bu güzel buluşmaya emek veren Kültür ve Turizm Bakanımız, bakan yardımcılarımız, Sayın Valimiz ve Belediye Başkanımız başta olmak üzere tüm kurumlara teşekkür ediyorum." dedi.



Kökleriyle bağ kuran toplumların geleceğe daha emin adımlarla yürüdüğünü, hafızasını koruyan milletlerin değişen dünyanın içinde kendi sesini, rengini ve duruşunu muhafaza ettiğini belirten Göktaş, bu durumda ailenin yerinin çok özel olduğunu anlattı.



Ailenin kültürün en canlı taşıyıcısı, medeniyet hafızasının en sağlam yuvası olduğunu söyleyen Göktaş, şunları kaydetti:



"Bir devletin, bir milletin asli gücü sadece imar ettiği şehirlerde değil asıl kudret koruduğu değerlerde, yaşattığı kültürde ve nesilden nesle aktardığı hafızadadır. Bir ninenin anlattığı masalda, bir dedenin öğrettiği oyunda, bir ustanın çırağına emanet ettiği zanaatta saklıdır. Bir annenin kurduğu sofrada, bir ozanın söylediği türküde, kilimin nakışında, komşu hakkını gözeten incelikte hayat bulur. İşte tüm bu değerler, zamanla bir şehrin taşına, toprağına, sesine ve insanına sinerek o şehrin ruhuna işler. Erzincan’ın ruhu da tam olarak böyle bir derinlikten beslenir."



- "Aileleri destekleyen politikalarımızı yaygınlaştıracağız"



Göktaş, medeniyet değerlerinin öğrenildiği ilk yerin aile olduğunu vurgulayarak, bir çocuğun sevgiyi, saygıyı, merhameti, paylaşmayı ve aidiyet duygusunu ilk olarak aile ocağında öğrendiğine işaret etti.



Ailede filizlenen bu değerleri koruyup hayatın her alanında yaşatılmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirten Göktaş, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, aileyi merkeze alan medeniyet yürüyüşümüze yön veriyoruz. Aile ve Nüfus 10 Yılı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, aileyi devlet aklının, millet iradesinin ve medeniyet davamızın merkezine yerleştiren iradesinin bir tezahürüdür. Biz de bu iradeyi, insanımızın hayatına değer katan, ailelerin huzurunu artıran bir anlayışla güçlendireceğiz. Evlilikten doğuma, çocukluktan yaşlılığa uzanan her dönemde aileleri destekleyen politikalarımızı yaygınlaştıracağız." diye konuştu.



Konuşmanın ardından Göktaş, katılımcılarla el sanatları sergisini gezdi.



Programa Vali Hamza Aydoğdu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

