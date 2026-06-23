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        Ergan'ın çocuk kayakçıları yazın paten üzerinde oyunla formunu koruyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da kış aylarında Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde antrenman yapan çocuk sporcular, yaz aylarında ise tekerlekli patenle hem form tutuyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Ergan'ın çocuk kayakçıları yazın paten üzerinde oyunla formunu koruyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da kış aylarında Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi’nde antrenman yapan çocuk sporcular, yaz aylarında ise tekerlekli patenle hem form tutuyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklerde çocuklar, haftanın beş günü akşam saatlerinde Erzincan Belediyesi önündeki açık alanda bir araya geliyor.

        Kışın kayak antrenmanları yapan sporcular, yaz döneminde tekerlekli paten üzerinde temel teknik çalışmalarını sürdürerek kondisyonlarını koruyor. Etkinliklerde, antrenmanların yanı sıra “yağ satarım bal satarım”, ip atlama, körebe ve saklambaç gibi geleneksel sokak oyunlarına da yer verilerek çocukların hem eğlenmesi hem de sosyal gelişimlerinin desteklenmesi sağlanıyor.




        - Etkinlik sayesinde yaz dönemini antrenmansız geçirmiyorlar

        Çalışma sayesinde 30 sporcu, yaz dönemini antrenmansız geçirmeden yeni sezona hazırlanıyor.

        Kayak antrenörü Canser Atila, AA muhabirine, Ergan Dağı'nda sezon bittikten sonra tekerlekli paten eğitimleri yaptıklarını söyledi.

        Geleneksel çocuk oyunlarını eğlence amaçlı patenli bir şekilde çocuklarla oynadıklarını ifade eden Atila, şunları kaydetti:

        "Yaz aylarında tekerlekli paten antrenmanları yaparak sporcularımızın hem antrenmanlarını sürdürmesini sağlıyor hem de temel tekniklerin benzerliği sayesinde yeni başlayanların kayak altyapısını oluşturuyoruz. Geleneksel çocuk oyunlarımızı da bu şekilde sevdirerek gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ücretsiz etkinliği olduğu için bütün halkımızı buraya davet ediyoruz. Haftanın 5 günü akşamları buradayız."




        - Veliler de sporcular da etkinliklerden mutlu


        Velilerden Orhun Uytun ise kar eridikten sonra paten sezonunun açıldığını anlatarak, "Çocuklarımız hem antrenman yapıyor hem de geleneksel oyunlarla eğlenip güzel vakit geçiriyorlar. Onlar eğlenirken biz de burada park ortamında birazcık dinleniyoruz. Güzel oluyor bizim için." dedi.

        Kayak sporcusu 7 yaşındaki Sefa Eftal Uytun ile Asel Minel Şahin de sokak oyunlarını tekerlekli patenle oynadıkları için eğlendiklerini ve mutlu olduklarını belirterek, bu sayede antrenmansız da kalmadıklarını ifade ettiler.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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