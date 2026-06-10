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        Erzincan Arkeopark Projesiyle kentin tarihi gün yüzüne çıkarılacak

        Erzincan'da düzenlenen "Tarihi Erzincan Arkeopark Projesi Kazma Vurma Töreni" Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 21:02 Güncelleme:
        Erzincan Arkeopark Projesiyle kentin tarihi gün yüzüne çıkarılacak

        Erzincan'da düzenlenen "Tarihi Erzincan Arkeopark Projesi Kazma Vurma Töreni" Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Beybağı Mahallesi'nde hayata geçirilen "Erzincan Arkeopark Projesi" ile kentin binlerce yıllık tarihinin günyüzüne çıkarılması, kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılması, şehrin tarih ve kültür turizminde katkı sunması hedefleniyor.

        Erken dönemlerden başlayarak Urartu, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar uzanan tarihsel katmanları arkeolojik bulgular ışığında görünür kılmayı amaçlayan projeyle, 1939 depremi sonrasında büyük ölçüde yıkılan kentin görünmez hale gelen tarihi dokusunun yeniden ortaya çıkarılması ve tarihi alanın açık hava müzesine dönüştürülmesi planlanıyor.

        Törene katılarak kazı alanına ilk kazmayı vuran TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Erzincan'ın yer altında kalan tarihini yer üstüne çıkaracak bir proje yapıldığını söyledi.

        Projenin güzel planlandığını belirten Yıldırım, "Mazisi olmayanın atisi olmaz. Geleceğimiz, geçmişten aldığımız güçle oluşturulur. O bakımdan bu proje birçok projeden daha anlamlı. Gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz en önemli miraslardan bir tanesi şehrimizin geçmişini açığa, gün yüzüne çıkarmaktır. Bu projeyle bu başarılacak. Erzincan'ın 5 bin yıllık bir geçmişi var. Bizim bu 5 bin yıl içinde sadece 1000 yıl yaklaşık Türk-İslam medeniyeti var. Geri kalan dönemlerde başka medeniyetler var. Bu proje aynı zamanda geçmişe, tarihi mirasa sahip çıkma projesidir." dedi.

        1939 Erzincan Depremi'nin ardından kentin büyük ölçüde yıkıldığını ve yeni yerleşim alanına taşındığını hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Eskiden şehir daha güneydeydi, şimdi mevcut yerine yeniden yapıldı. O bakımdan asıl Erzincan'ın geçmişi, tarihi hakkında bize fikir verecek buradaki arkeolojik kazılardır. Böylece Erzincan'ın tarihsel gelişim sürecini çok daha sağlıklı olarak görerek öğrenme fırsatı bulacağız. Proje bittiğinde cami, türbe, kale, medrese gibi birçok eser ortaya çıkacak, ihya edilecek. Tabii sadece bu eserlerle sınırlı değil, yürüyüş yolları, seyir terasları ve oturma, yeme içme mekanları da ayrıca tertip edilecektir. Böylece Erzincan sadece kış turizmi ve doğa turizminin değil, aynı zamanda tarih ve kültür turizminin de önemli bir merkezi haline gelecektir."

        Konuşmaların ardından Yıldırım ile protokol üyeleri, kazı alanına temsili olarak ilk kazmayı vurdular.

        Törene, Vali Hamza Aydoğdu, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Değerli, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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