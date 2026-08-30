Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Heyelan nedeniyle kara yolunun ulaşıma kapanması sonucu her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

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