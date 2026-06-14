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        Erzincan ve Kars'ta A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekranlardan izlendi

        Erzincan ve Kars'ta vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maçı dev ekranlardan izledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Erzincan ve Kars'ta A Milli Futbol Takımı'nın maçı dev ekranlardan izlendi

        Erzincan ve Kars'ta vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaştığı maçı dev ekranlardan izledi.

        Erzincanlılar, maçı izlemek için erken saatlerde Dörtyol Meydanı'na geldi.

        Milli takım formalarını giyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı heyecanla takip etti.

        Etkinlikte, vatandaşlara çorba ve simit ikram edildi.

        Maçı, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman da izledi.

        - Kars

        Kars'ta da A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçı için mesire alanına dev ekran kuruldu.

        Vatandaşlar, Susuz Belediyesi tarafından ilçedeki mesire alanında kurulan dev ekrandan maçı izledi.

        Belediye görevlileri etkinliğe katılanlara çorba dağıttı.

        Müsabakayı izleyen vatandaşlar, heyecan dolu anlar yaşadı.

        Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, AA muhabirine, olumsuz hava koşullarına rağmen vatandaşların maçı izlemek için alana geldiğini belirterek, "Uzun zaman sonra Dünya Kupası'na katıldık, vatandaşlarla birlikte ilk maçı izledik. 'Çorba bizden sandalyeni al gel.' dedik." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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