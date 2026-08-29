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        Erzincan'da ağustosun sonunda karda kayak ve snowboard yaptılar

        Erzincan'da bir grup kayaksever, ağustosun son günlerinde Ergan Dağı'nda karda kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Erzincan'da ağustosun sonunda karda kayak ve snowboard yaptılar

        Erzincan'da bir grup kayaksever, ağustosun son günlerinde Ergan Dağı'nda karda kayak ve snowboard yapmanın keyfini çıkardı.

        Munzur Dağları'nın kuzey kolu olan Ergan Dağı'ndaki Sıra Dışı Sporlar Merkezi, her yıl yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda kayakseveri ağırlıyor.

        Merkez, yaz aylarında da manzarasıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.​​​​​​​

        3 bin 200 metre rakımlı zirveye çıkan kayakseverler, erimemiş kar kütlelerinin üzerinde kayak ve snowboard yaparak serinledi.

        Sıcaktan bunalan kayakseverlerden Recep Sulu, kendini kar birikintisinin içerisine gömerek serinlemeye çalıştığını ifade etti.

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        Şort ve tişörtüyle kayak yaparak serinlemeye çalışan kayak antrenörü Canser Atila da ağustosun sonunda sadece Erzincan'da kayak yapılabildiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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