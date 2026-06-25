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        Erzincan'da bir ortaokulun hizmetlisine mezuniyet töreninde sürpriz teşekkür plaketi

        Erzincan'daki Mehmetçik Ortaokulunun mezuniyet töreninde, okulun tek hizmetlisine yıl boyunca gösterdiği özverili çalışmaları için sürpriz yapılarak plaket takdim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Erzincan'da bir ortaokulun hizmetlisine mezuniyet töreninde sürpriz teşekkür plaketi

        Erzincan'daki Mehmetçik Ortaokulunun mezuniyet töreninde, okulun tek hizmetlisine yıl boyunca gösterdiği özverili çalışmaları için sürpriz yapılarak plaket takdim edildi.

        Okulda düzenlenen 2025-2026 yılı mezuniyet töreninde, öğretmenlere verilen ödüllerin yanı sıra okulun hizmetlisi Serkan Coşkun için de sürpriz hazırlandı.

        Yaklaşık 5 yıldır okulda görev yapan Coşkun, törende öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin alkışları eşliğinde kürsüye davet edilerek plaketle ödüllendirildi.

        Okul Müdürü Murat Yıldırım, AA muhabirine, okulun tek hizmetlisi Serkan Coşkun'un emeklerinden dolayı ödülü hak ettiğini söyledi.

        Coşkun'un bir yıl boyunca herkesten daha fazla emek ortaya koyduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Tüm işlerin içerisindeydi, elimiz kolumuzdu Serkan. Bu nedenle onu ödüllendirmek istedik ve kendisine bir plaket verdim. Her açıdan da Serkan Bey'i destekliyoruz çünkü idaremizin ve okulumuzun bir parçası. Öğrencilerin Serkan ağabeyinden aşırı derecede memnunuz. Kendisine buradan da teşekkür etmek istiyorum."

        Yaklaşık 5 yıldır okulda görev yapan 33 yaşındaki Serkan Coşkun ise duygularını şöyle ifade etti:

        "Müdürümüz burada çalıştığımızdan dolayı bize plaket verdi, ben ona teşekkür ediyorum. Mezuniyet töreninde beni kürsüye çağırdı ve çok memnun oldum. Genellikle plaketler hocalara verilmekteydi, beklemiyordum. Öğretmenlerimiz bizim için çok kıymetliler. Okulumuza yaptığımız görevimizden dolayı böyle bir hediye verilmesine sevindim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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