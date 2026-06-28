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        Erzincan'da bulunan dağ keçisi yavrusu koruma altına alındı

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan dağ keçisi yavrusu, koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Erzincan'da bulunan dağ keçisi yavrusu koruma altına alındı

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan dağ keçisi yavrusu, koruma altına alındı.

        Ekipler, ilçenin Taşyolu mevkisinde yürüttükleri devriye sırasında tek başına bulunan dağ keçisi yavrusunu fark etti.

        Çevrede anne dağ keçisine rastlanmaması üzerine koruma altına alınan yavru, jandarma karakoluna götürüldü.

        Jandarma karakolunda bakım ve beslenmesi yapılan dağ keçisi yavrusu, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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