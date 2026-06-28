Erzincan'da bulunan dağ keçisi yavrusu koruma altına alındı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde jandarma ekiplerince bulunan dağ keçisi yavrusu, koruma altına alındı. Ekipler, ilçenin Taşyolu mevkisinde yürüttükleri devriye sırasında tek başına bulunan dağ keçisi yavrusunu fark etti. Çevrede anne dağ keçisine rastlanmaması üzerine koruma altına alınan yavru, jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma karakolunda bakım ve beslenmesi yapılan dağ keçisi yavrusu, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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