Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Erzincan'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 00:55 Güncelleme:
        Erzincan'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Ulalar Kavşağı'nda, A.T.P. (25) idaresindeki 24 AAY 741 plakalı ve F.K. (49) yönetimindeki 24 ABH 814 plakalı otomobiller çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan H.G. (22), A.S. (22) ve İ.G. (24) yaralandı.

        Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Keşan Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        Keşan Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        Zorbalığın bedeli ağır oldu
        Zorbalığın bedeli ağır oldu
        "Futbolcularımız daha çok saygıyı hak ediyor!"
        "Futbolcularımız daha çok saygıyı hak ediyor!"
        İsviçre, Kanada'yı yendi; iki ekip de son 32'de!
        İsviçre, Kanada'yı yendi; iki ekip de son 32'de!
        Binyamin Netanyahu'dan Gazze itirafı
        Binyamin Netanyahu'dan Gazze itirafı
        Hakan Daltaban'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Hakan Daltaban'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Kiracı, ev sahibini öldürdü!
        Kiracı, ev sahibini öldürdü!
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        CHP Malatya’da görev değişimi krizi
        CHP Malatya’da görev değişimi krizi
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Stopere sürpriz isim!
        Stopere sürpriz isim!
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali

        Benzer Haberler

        Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Erzincan'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
        Gençler yaylada hem izcilik hem maneviyat eğitimi aldı Erzincan'da gençler...
        Gençler yaylada hem izcilik hem maneviyat eğitimi aldı Erzincan'da gençler...
        Erzincan'da inşaat sahasında doğal gaz sızıntısı paniği
        Erzincan'da inşaat sahasında doğal gaz sızıntısı paniği
        Merg Yaylası, bu günlerde yerli ve yabancı doğaseverlere ev sahipli yapıyor
        Merg Yaylası, bu günlerde yerli ve yabancı doğaseverlere ev sahipli yapıyor
        Van'da gazi olan Fırat son yolculuğuna uğurlandı
        Van'da gazi olan Fırat son yolculuğuna uğurlandı
        Arılar çiçeğin peşinde, arıcılar yayla yolunda
        Arılar çiçeğin peşinde, arıcılar yayla yolunda