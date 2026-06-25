Erzincan'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ulalar Kavşağı'nda, A.T.P. (25) idaresindeki 24 AAY 741 plakalı ve F.K. (49) yönetimindeki 24 ABH 814 plakalı otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan H.G. (22), A.S. (22) ve İ.G. (24) yaralandı.
Ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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