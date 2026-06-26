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        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Erzincan'da eski eşi tarafından tüfekle öldürülen kadın ile yanındaki kişinin cenazeleri toprağa verildi

        Erzincan'da eski eşi tarafından tüfekle öldürülen kadın ile yanındaki kişinin cenazeleri toprağa verildi

        Erzincan'da dün eski eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen kadın ile yanındaki kişinin cenazeleri defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Erzincan'da eski eşi tarafından tüfekle öldürülen kadın ile yanındaki kişinin cenazeleri toprağa verildi

        Erzincan'da dün eski eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen kadın ile yanındaki kişinin cenazeleri defnedildi.

        Yakınları tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Suna Koçak (42) naaşı, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Erzincan Merkez Cemevi'ne getirildi.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Koçak'ın cenazesi, Tercan ilçesi Ilısu köyü mezarlığına defnedildi.

        Cenaze törenine Koçak'ın yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

        Uğur Babataş'ın (32) cenazesi ise Yeşilçat Köyü Cemevi'nde kılınan namazın ardından Ilıdere köyü mezarlığına defnedildi.

        - Olay

        Barbaros Mahallesi 468. Sokak'taki apartmanda dün silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmuş, apartmanın 3. katındaki dairede Suna Koçak (42) ile Uğur Babataş'ın (32) tüfekle vurularak öldürüldükleri belirlenmişti. Polise teslim olan Koçak'ın eski eşi Bekir K, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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