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        Erzincan'da hayırsever desteğiyle engellilere akülü araçları dağıtıldı

        Erzincan'da hayırsever desteğiyle temin edilen 17 akülü araç, düzenlenen törenle engelli vatandaşlara teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 17:06 Güncelleme:
        Erzincan'da hayırsever desteğiyle engellilere akülü araçları dağıtıldı

        Erzincan'da hayırsever desteğiyle temin edilen 17 akülü araç, düzenlenen törenle engelli vatandaşlara teslim edildi.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda hayırsever iş insanı Ahmet Turan Gülaçtı ve ailesi tarafından temin edilen 17 akülü aracın dağıtımı için Valilik önünde tören düzenlendi.

        Vali Hamza Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, kentte benzer organizasyonların üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

        - "İnsan olmak için 23 saat gerekli bence"

        Engelli bireylerin toplumun en kıymetli fertleri arasında yer aldığını ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

        "Özel vatandaşlarımız bizim başımızın tacı. Devletimiz her zaman elinden geldiği kadar özel vatandaşlarımızın yanında ama Erzincan'ın en güzel taraflarından birisi de devlet vatandaş kaynaşmasıyla yapılan bu hayır işleri. Önemli olan, kalplerde bıraktığınız iz. Bir yerde ayağınızın izi olması, hayırla yad edilmeniz. Yani vali olmak için 1 saat yeter, insan olmak için 23 saat gerekli bence. Onun için biz sizi çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Akülü araçlarımız inşallah sizin hayatınızı kolaylaştırır ama hayırseverimize de bize de dua ederseniz bizi çok mutlu ve bahtiyar edersiniz."

        Konuşmanın ardından 17 engelliye akülü araçları teslim edildi.

        Törene, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl, hayırsever iş insanı Ahmet Turan Gülaçtı'nın eşi Nafize Gülaçtı, engelliler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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