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        Erzincan'da inşaat sahasındaki doğal gaz kaçağına ekipler müdahale etti

        Erzincan'da bir inşaat sahasındaki doğal gaz kaçağı, ekiplerin müdahalesiyle giderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 00:00 Güncelleme:
        Erzincan'da inşaat sahasındaki doğal gaz kaçağına ekipler müdahale etti

        Erzincan'da bir inşaat sahasındaki doğal gaz kaçağı, ekiplerin müdahalesiyle giderildi.

        İnönü Mahallesi 17. Sokak'ta doğal gaz kokusu hissedilmesi üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

        Polis ekiplerince bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu.

        Ekiplerin çalışması sonucu doğal gaz akışı kesildi ve sızıntı kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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