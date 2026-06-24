Erzincan'da inşaat sahasındaki doğal gaz kaçağına ekipler müdahale etti

Erzincan'da bir inşaat sahasındaki doğal gaz kaçağı, ekiplerin müdahalesiyle giderildi. İnönü Mahallesi 17. Sokak'ta doğal gaz kokusu hissedilmesi üzerine vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve doğal gaz ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu. Ekiplerin çalışması sonucu doğal gaz akışı kesildi ve sızıntı kontrol altına alındı.

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