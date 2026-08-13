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        Erzincan'da kadınların kavurucu sıcaklarda tandır mesaisi

        ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da kadınlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden tandır ekmeğini hazırlamak için yaz mevsiminde tandırın başında yaklaşık 50 dereceyi bulan sıcaklıkta çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Erzincan'da kadınların kavurucu sıcaklarda tandır mesaisi

        ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'da kadınlar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden tandır ekmeğini hazırlamak için yaz mevsiminde tandırın başında yaklaşık 50 dereceyi bulan sıcaklıkta çalışıyor.

        Yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan tandırda ekmek pişirme geleneğini sürdüren kadınlar, dışarıdaki kavurucu sıcaklığa tandırın yüksek ısısının da eklenmesiyle zorlu koşullarda ekmek mesaisini sürdürüyor.

        Sabahın erken saatlerinde iş başı yapan kadınlar, hamurun hazırlanmasından tandırda pişirilmesine kadar ekmeğin sofralara ulaşması için yoğun emek harcıyor. Özellikle yaz aylarında gurbetçilerin kente gelmesiyle artan talebi karşılamaya çalışan kadınlar, aile bütçelerine de katkı sağlıyor.

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        Üretilen ekmekler, kentteki tüketicilerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerine ve yurt dışına da gönderiliyor.

        - "Yaz dönemi yoğun geçiyor"

        Tandır fırınında çalışan 50 yaşındaki Yurdagül Temirci, AA muhabirine, sıcak havaya rağmen çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

        Dışarıdaki sıcaklığın yüksek olmasına rağmen tandırın içerisinde yaklaşık 50 derece sıcaklıkla karşı karşıya kaldıklarını belirten Temirci, "Bu sıcaklığa rağmen çalışıyoruz, aile ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Yaz dönemi yoğun geçiyor. Gurbetçiler geliyor, bazen talepleri yetiştiremediğimiz dönemler oluyor. Yurt dışına paketliyoruz, götürüyorlar. Ülkenin her bir yerine paketli ekmeğimiz gidiyor." dedi.

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        Temirci, işlerinin zor olduğunu ancak severek yaptıklarını ifade ederek, "Yetiştirdiğimiz kadarıyla müşterilerimize hizmet etmeye, evimize de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İşimiz zor ama yapacak bir şey yok, severek yapıyoruz. Yeter ki bir katkımız olsun. İnsanlar güneşin altında dolaşamazken biz bu sıcakta ekmeği pişirip çıkarıyoruz." diye konuştu.

        Tandırda çalışan 55 yaşındaki Senem Korkmaz da günün erken saatlerinde işe başladıklarını anlattı.

        Her gün saat 04.00'te tandırın başına gelip 14.00'e kadar ekmek pişirdiklerini belirten Korkmaz, "Dışarıda insanlar 39-40 derece sıcaklık altında gezemezken biz burada 50 derece sıcaklıkta ekmek pişiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Korkmaz, aile ekonomisine katkıda bulunmak için çalışmak zorunda olduklarını dile getirerek, "Bu iş çok zor, herkes bunu yapamaz. Çocuklarımız ve ailemiz için çalışıyoruz. Onlara katkıda bulunmaya gayret ediyoruz." dedi.

        İşletme sahibi Hasan Temirci ise yaklaşık 5 yıldır tandır ekmeği üretimi yaptıklarını ifade etti.

        İşletmede çalışan kadınları sabah erken saatlerde evlerinden aldıklarını belirten Temirci, "Bu sıcakta dışarıda insanlar gezmeye üşenirken, ablalarımız közün ve tandırın başında ekmek pişiriyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar ve aldıkları para bence analarının sütü gibi helaldir." değerlendirmesinde bulundu.

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        - Ekmek mayasız hazırlanıyor, geç bayatlıyor

        Tandır ekmeğinin yöreye özgü bir lezzet olduğunu aktaran Temirci, ekmeğin mayasız hazırlanması nedeniyle geç bayatladığını ve özellikle gurbetçiler tarafından tercih edildiğini söyledi.

        Yaz döneminde talebin arttığını ifade eden Temirci, "Bazı zamanlar bayilerimize ekmek veremiyoruz, müşterilerimize 'yok' çekiyoruz. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz ama elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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