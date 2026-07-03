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        Erzincan'da Keresteciler Sitesi yakınında çıkan yangın söndürüldü

        Erzincan'da Keresteciler Sitesi yakınlarında etrafında tomruk ve kerestelerin bulunduğu alanda yanan atık malzemeler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 23:39 Güncelleme:
        Erzincan'da Keresteciler Sitesi yakınında çıkan yangın söndürüldü

        Erzincan'da Keresteciler Sitesi yakınlarında etrafında tomruk ve kerestelerin bulunduğu alanda yanan atık malzemeler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


        İzzetpaşa Mahallesi'ndeki bir arsada dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.


        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


        Yangın, çevredeki tomruk ve kerestelere sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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