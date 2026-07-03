Erzincan'da Keresteciler Sitesi yakınında çıkan yangın söndürüldü

Erzincan'da Keresteciler Sitesi yakınlarında etrafında tomruk ve kerestelerin bulunduğu alanda yanan atık malzemeler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. İzzetpaşa Mahallesi'ndeki bir arsada dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredeki tomruk ve kerestelere sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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