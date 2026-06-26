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        Erzincan'da midelerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

        Erzincan'da midelerinde kapsüller halinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 18:35 Güncelleme:
        Erzincan'da midelerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı

        Erzincan'da midelerinde kapsüller halinde uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu madde ticareti ile sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler bu kapsamda yaptıkları çalışmalarda şüphelendikleri K.H. ve V.H'yi gözaltına aldı.

        Hastaneye götürülen ve röntgen çekimleri yapılan şüphelilerin midesinde çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

        Yapılan tıbbi müdahaleyle zanlıların vücudundan 100 kapsül halinde toplam 983,18 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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