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        Erzincan'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Erzincan'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 07:37 Güncelleme:
        Erzincan'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Erzincan'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Ehlibeyt Caddesi'nde T.Y, C.Y. ve M.Y. kardeşlere ait imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Erzincan ve Üzümlü Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın, diğer iş yerlerine ve çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

        Yangın nedeniyle imalathane kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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