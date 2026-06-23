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        Erzincan'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Erzincan'da evinde yangın çıkan 72 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 06:48 Güncelleme:
        Erzincan'da müstakil evde çıkan yangında 1 kişi öldü

        Erzincan’da evinde yangın çıkan 72 yaşındaki emekli öğretmen hayatını kaybetti.

        Ulalar Mahallesi'nde ikamet eden Sabri Turan D'nin evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında, Sabri Turan D’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yangın sonucu müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

        Savcılık incelemesinin ardından cenaze Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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