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        Erzincan'da sağanak taşkın ve su baskınlarına neden oldu

        Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda taşkın ve su baskınları meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 01:09 Güncelleme:
        Erzincan'da sağanak taşkın ve su baskınlarına neden oldu

        Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı noktalarda taşkın ve su baskınları meydana geldi.

        İlçe merkezindeki sulama arklarının yağışın ardından taş ve çamurla dolması sonucu bazı yollar su altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Üzümlü Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle tıkanan sulama arkları ile çamurla kaplanan yollarda temizlik çalışması başlattı.

        Sağanağın devam ettiği ilçede bazı vatandaşlar da evlerine su girmemesi için kendi imkanlarıyla önlem aldı.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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