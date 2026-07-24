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        Erzincan'da SUV tipi araçla motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Erzincan'da SUV tipi araç ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 02:35 Güncelleme:
        Erzincan'da SUV tipi araçla motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı

        Erzincan'da SUV tipi araç ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.


        Ş.Ç. (33) yönetimindeki 34 YVS 08 plakalı SUV tipi araç ile E.N.D. (16) idaresindeki 24 ACS 035 plakalı motosiklet Halitpaşa Mahallesi'ndeki 1270 Sokak'ta çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Çarpışmanın etkisiyle SUV tipi aracın altında sıkışan motosikletin sürücüsü, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kazada yaralanan sürücüler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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