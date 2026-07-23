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        Erzincan'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Erzincan'da vefat eden Kıbrıs gazisi Zeynal Güngör (73), son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 19:18 Güncelleme:
        Erzincan'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Erzincan'da vefat eden Kıbrıs gazisi Zeynal Güngör (73), son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

        Güngör'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Altınbaşak Beldesi Cemevi'ne getirildi.

        Güngör'ün naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Vali Hamza Aydoğdu, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

        Törene, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Murat Ataç, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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