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        Erzincan'da yakınlarının haber alamadığı kişi ölü bulundu

        Erzincan'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi, bir iş yerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Erzincan'da yakınlarının haber alamadığı kişi ölü bulundu

        Erzincan'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi, bir iş yerinde ölü bulundu.

        Yakınlarının ulaşamadığı A.K. (57) için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

        İhbar üzerine Fevzipaşa Caddesi'ndeki bir iş yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İş yerine giren ekipler, A.K'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekiplerince iş yerinde inceleme yapılırken, A.K'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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