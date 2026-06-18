Erzincan'da yakınlarının haber alamadığı kişi ölü bulundu
Erzincan'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi, bir iş yerinde ölü bulundu.
Erzincan'da yakınlarının bir süredir haber alamadığı kişi, bir iş yerinde ölü bulundu.
Yakınlarının ulaşamadığı A.K. (57) için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine Fevzipaşa Caddesi'ndeki bir iş yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İş yerine giren ekipler, A.K'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekiplerince iş yerinde inceleme yapılırken, A.K'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.