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        GÜNCELLEME - Erzincan-Sivas kara yolu heyelan sonrası yeniden ulaşıma açıldı

        Erzincan-Sivas kara yolu, Sakaltutan Geçidi'nde sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan sonrası Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 00:28 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Erzincan-Sivas kara yolu heyelan sonrası yeniden ulaşıma açıldı

        Erzincan-Sivas kara yolu, Sakaltutan Geçidi'nde sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan sonrası Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

        Tüneller mevkisinde akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi.

        Heyelan nedeniyle kara yolunun ulaşıma kapanması sonucu her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

        Üniversite Kavşağı'nda önlem alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermedi.

        ​​​​​​​Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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