GÜNCELLEME - Erzincan-Sivas kara yolu heyelan sonrası yeniden ulaşıma açıldı
Erzincan-Sivas kara yolu, Sakaltutan Geçidi'nde sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan sonrası Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Erzincan-Sivas kara yolu, Sakaltutan Geçidi'nde sağanak yağışın ardından meydana gelen heyelan sonrası Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Tüneller mevkisinde akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle kara yolunun ulaşıma kapanması sonucu her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.
Üniversite Kavşağı'nda önlem alan trafik ekipleri, araçların geçişine izin vermedi.
Karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından Erzincan-Sivas kara yolu ulaşıma açıldı.
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