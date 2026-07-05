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        GÜNCELLEME - Erzincan'da devrilen minibüsteki 19 kişi yaralandı

        Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk, 19 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 08:26 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Erzincan'da devrilen minibüsteki 19 kişi yaralandı

        Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk, 19 kişi yaralandı.

        R.G'nin kullandığı 27 BEV 714 plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolu Avcılar mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile minibüsteki 6'sı çocuk 18 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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