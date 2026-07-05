GÜNCELLEME - Erzincan'da devrilen minibüsteki 19 kişi yaralandı

Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk, 19 kişi yaralandı. R.G'nin kullandığı 27 BEV 714 plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolu Avcılar mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile minibüsteki 6'sı çocuk 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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