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        Kadın muhtar öncülüğünde yöresel lezzetler imeceyle yaşatılıyor

        ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'ın Kılıçkaya köyünde kadın muhtarın öncülüğünde düzenli olarak buluşan kadınlar, imece usulüyle hazırladıkları yöresel yemeklerle unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri yeniden sofralara taşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Kadın muhtar öncülüğünde yöresel lezzetler imeceyle yaşatılıyor

        ÖZGÜR İLHAN - Erzincan'ın Kılıçkaya köyünde kadın muhtarın öncülüğünde düzenli olarak buluşan kadınlar, imece usulüyle hazırladıkları yöresel yemeklerle unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri yeniden sofralara taşıyor.

        Merkeze bağlı Kılıçkaya köyü muhtarı Hediye Düzgünkaya'nın öncülüğünde ayda bir kez bir araya gelen kadınlar, Erzincan mutfağının geleneksel lezzetleri arasında yer alan babuko, keşkek, kasefe, yalancı köfte ve helvayı imece usulüyle hazırlıyor.

        Yemeklerin yapım aşamalarını birlikte yürüten kadınlar, bir yandan da geçmişten günümüze taşınan mutfak kültürü üzerine sohbet ederek tarifleri genç kuşaklara aktarmaya çalışıyor.

        Kadınlar, imece usulüyle hazırladıkları yöresel yemekleri buluştukları sofralarda yiyip sohbet ediyor, köyde kadın dayanışmasını güçlendiriyor.

        - "Yapılacak işleri WhatsApp grubundan duyuruyorum"

        Köy muhtarı Düzgünkaya, AA muhabirine, köydeki kadınlarla ayda bir kez bir araya gelerek imece usulüyle yöresel yemekler yaptıklarını söyledi.

        Bu buluşmada babuko, keşkek, kasefe, yalancı köfte ve helva yaptıklarını anlatan Düzgünkaya, şunları kaydetti:

        "Buradaki amacımız, köydeki bayanlarla bir araya gelip sosyal dayanışmayı güçlendirmek. Unutulmaya yüz tutmuş yemeklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin de bu yemekleri öğrenmesini ve bu etkinliklere katılmasını istiyoruz. Kadın muhtar olarak köyümüzde birlik ve beraberliği güçlendirmek için farklı etkinlikler de düzenliyoruz. İlkbaharda ark çıkarma çalışmalarını imece usulüyle gerçekleştiriyoruz, havuzumuzu temizliyoruz. Yapılacak işleri WhatsApp grubundan duyuruyorum. Bir hafta öncesinden günü belirliyoruz, sonra imece usulü yapıyoruz. Özellikle eşime çok teşekkür ediyorum, her zaman benim destekçim oldu."

        Etkinliğe katılan 63 yaşındaki Elif Billor ise yöresel yemekleri yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, "Yoklukta var olmuş yemekler bunlar. Ninelerimizin, yaşlılarımızın yaptığı, bugüne kadar taşınmış yemekler. Elimizden geldiğince ileriye taşımak istiyoruz. Çocuklarımız, torunlarımız yapsın istiyoruz. Ayda bir kere toplanıyoruz, yöresel yemekleri yaparak hem onları yaşatıyoruz hem de sosyalleşiyoruz." dedi.

        Nursel Hoş da yöresel yemekleri çocuklarına ve torunlarına miras bırakmak istediklerini anlatarak, "Eskiden düğünlerimizde hep bu yemekler yapılırdı. Keşkek, babuko, helva yapardık. Bunlar bizim geleneksel yemeklerimiz. Biz de kadınlarla toplanarak bu yöresel yemeklerimizi yaşatmak, tanıtmak istiyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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