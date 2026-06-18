Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzincan'da halk eğitim merkezinin açılışında konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "AK Parti iktidarları olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yıllar boyu bu milletin farklı kesimlerini birbirinden uzaklaştıran ne kadar mesele varsa, her birisini büyük bir cesaret ve devlet basiretiyle çözmeye çaba sarf ettik." dedi.



Çayırlı ilçesinde Davut Sulari Halk Eğitim Merkezi'nin açılışında konuşan Tekin, muharrem ayının önemine değinerek, Aşık Davut Sulari'nin sazını her zaman birliğin, beraberliğin, kardeşliğin hizmetine adadığından dolayı kıymetli olduğunu söyledi.



Tekin, Erzincan'ın eğitimle ilgili çözülemeyen probleminin olmadığını belirterek, "Yeni bir ufka kanat açan her bir kardeşimizin emeğinde, o halkı yüceltme aşkı devam edecektir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'mizle ortaya koyduğumuz anlayışın kökü de işte bu toprakların Anadolu'nun irfanına, insanı merkeze alan gönül terbiyesine uzanmaktadır." dedi.



Milletin iradesini, irfanı ve değerlerini egemen kılmaya çaba sarf ettiklerine dikkati çeken Tekin, şöyle konuştu:



"AK Parti iktidarları olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, yıllar boyu bu milletin farklı kesimlerini birbirinden uzaklaştıran ne kadar mesele varsa, her birisini büyük bir cesaret ve devlet basiretiyle çözmeye çaba sarf ettik. Geçmişte inancından, dilinden, kökeninden dolayı kendini bu devletin kıyısında ve ötekileştirmiş hisseden her bir vatandaşımızın hakkına, haysiyetine, inancına gönül diline sahip çıkmayı vazife edindik. Bu aziz milleti tüm renkleriyle ve sesleriyle aynı çatı altında, eşit ve onurlu yurttaşlar olarak kucaklayan bir olgunluğu bu topluma ve topraklara kazandırmaya çaba sarf ettik. Anadolu'nun en ücra köşesine kadar uzanan okullarımız, halk eğitim merkezlerimiz ve bu milletin kadim değerlerini yaşatan kültür hizmetlerimizle, bu büyük ailenin hiçbir ferdini ardımızda bırakmamaya gayreti içinde olduk."



Tekin, okul dışı öğrenme ortamları adıyla bir uygulama başlattıklarını bildirerek, şöyle devam etti:



"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin içerisinde en dominant unsur bizi bir arada tutan ortak değerlerimizi çocuklara aşılayabilmek. Okul dışı öğrenme ortamları adıyla bir uygulama başlattık, temel eğitim çağındaki bütün çocuklarınız bu eğitim öğretim yılından itibaren tüm Türkiye'de başlayacaklar. Çocuklarımız önce içinde yaşadıkları coğrafyayı, köyü, beldeyi ve ili tanıyarak hayatlarına başlayacaklar. O ile, ilçeye ya da beldeye ait, milli, tarihsel, turistik, dini ya da doğal bir güzellik varsa çocuklarımızın önce bunları öğrenmesini istiyoruz. Elektronik ortam üzerinden bir yazılım geliştirdik. Öğretmenimiz yaşadığı bölgenin bu değerlerini öğrenmeden diğer kısımlara geçemeyecek. Bunun içerisine bir de o beldeye, ilçeye ve ile ait sanat eserlerini değişleri ve türkülerini de koyduk. Yani bir çocuğumuz Çayırlı'ya ait, insanlarının birbirlerine olan aşkını, millete olan bağlılığını, birbirlerine olan saygısını anlattıkları türküleri öğrenerek başlayacaklar."



- "Derdimiz milletimizin birliği"



Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde 2022'de Alevi ve Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulduğunu hatırlatan Tekin, şunları kaydetti:



"Bunun sonrasında Cumhurbaşkanımızın talimatı, biz icracılara bu anlamda ahlaki felsefeyi milli birliği oluşturacak şekilde çalışmalar yapmak bütün bakanlıkların ve kurumların görevi. Bakanlık olarak yaklaşık 2 yıldır Alevi Bektaşi vatandaşlarımızın çocuklarına inançlarını, kültürlerini, geleneklerini öğretememe sorununu çözecek adımı attık ve başlıyor. Yaklaşık 2 yıldır yüzlerce akademisyen dedemiz, öğretmenimizden oluşan topluluk çalıştı ve 12 modül yazdı. 8'i 13 yaş üzeri yetişkinler, 4'ü de 13 yaş altı çocuklar için. Bunların her birisi yaklaşık 100'er saatlik modüllerden oluşuyor. Bu modüllerimizde şu anda onay süreci tamamlandı, başlayacaklar. Derdimiz milletimizin birliği, Anadolu coğrafyasındaki kardeşlik hukukunun, Anadolu coğrafyasındaki binlerce yıllık bu kardeşlik ikliminin devam etmesi. Derdimizde bizimle yol yürümek isteyen herkese, bu hassasiyete sahip herkese yolumuz açık. Hepsini yol arkadaşlığına davet ediyorum."



Konuşmaların ardından Bakan Tekin, açılışını yaptığı merkezi gezip yetkililerden bilgi aldı ve öğretmenlerden oluşan "Erzincan Maarif Öğretmenler Korosu"nun seslendirdiği türküleri dinledi.



Açılışa, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Davut Sulari'nin torunu Öznur Ağbaba ve vatandaşlar katıldı.

