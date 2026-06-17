Trafik kazasında hayatını kaybeden uzman çavuş Erzincan'da son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kullandığı motosikletin tıra çarpması sonucu hayatını kaybeden uzman çavuş Mustafa Pak, memleketi Erzincan'da toprağa verildi. Pak'ın cenazesi, görevli olduğu Manisa'da düzenlenen törenin ardından memleketi Erzincan'a getirildi. Yaylabaşı Mahallesi Cuma Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Pak'ın cenazesi, Yaylabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene, Pak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. - Kaza Mustafa Pak'ın kullandığı 07 BJJ 179 plakalı motosiklet, iki gün önce Barış Mahallesi'nde aynı yönde seyreden M.Ç. (43) yönetimindeki 45 KA 9425 plakalı tıra arkadan çarpmış, ağır yaralanan Pak, sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.