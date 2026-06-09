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        Türk dünyasını dijital ortamda buluşturmak amacıyla oyun geliştirdi

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Fatih İneç, Türk dünyasını dijital ortamda buluşturmak amacıyla yapay zeka destekli metaverse tabanlı oyun geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Türk dünyasını dijital ortamda buluşturmak amacıyla oyun geliştirdi

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekeriya Fatih İneç, Türk dünyasını dijital ortamda buluşturmak amacıyla yapay zeka destekli metaverse tabanlı oyun geliştirdi.

        Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Üyesi de olan Doç. Dr. İneç, yerli oyun motoru ve yapay zeka altyapısıyla geliştirdiği oyuna "Alp Khan" adını verdi.

        Türk dünyasını dijital ortamda bir araya getirmeyi hedefleyen oyun, Türk tarihine ve kültürel unsurlara ilişkin içerikleri kullanıcılarla buluşturuyor.

        Tarayıcı üzerinden erişilebilen ve indirme gerektirmeden oynanabilen oyunda, ilkokul çağından yetişkinlere kadar geniş bir kullanıcı kitlesi hedefleniyor.

        Oyunda kullanıcılar, Türk tarihi ve mitolojisinin önemli karakterlerini seçerek efsanevi varlıklara karşı stratejik mücadeleler verirken, Türk kültürü ve tarihine ilişkin unsurları dijital evrende deneyimleyebiliyor.

        Türkçenin yanı sıra Türk lehçelerinin desteklendiği, İngilizce, Rusça ve Almanca dil seçeneklerinin de yer aldığı oyun, farklı diller arasında etkileşimi kolaylaştırmayı ve kültürel içerikleri daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlıyor.

        - "Kendisine ait yerli ve milli bir yapay zekası var"

        Doç. Dr. Zekeriya Fatih İneç, AA muhabirine, "Alp Khan"ı Türkiye'nin ilk metaverse tabanlı oyunu olarak tanıtmaya çalıştığını söyledi.

        Oyunu anlatan İneç, şu ifadeleri kullandı:

        "Alp Khan yalnızca bir oyun değil, Türk soylu halkların ortak kültürel hafızasını dijital çağın imkanlarıyla yeniden canlandırmayı hedefleyen büyük ölçekli bir medeniyet projesi. Proje, Batı merkezli dijital kültür endüstrisinin tüketim odaklı yapısına karşı tarafımca geliştirilmiş bir uygulama. Türk tarihini, kahramanlarını, sembollerini ve değerlerini merkeze alan stratejik bir dijital egemenlik girişimi olarak ifade etmek istiyorum. Kendisine ait yerli ve milli bir yapay zekası var. Bu oyunun kendine ait özel bir motoru var. Bu motor dışarıdan yabancı menşeli bir motor değil, tarafımdan geliştirilen bir oyun motoru."

        İneç, oyunda kullanılan yapay zekanın, Türkçe ile Türk dünyasındaki Türk lehçeleri arasında çeviri ve uyum süreçlerine katkı sağladığını belirterek, "Dolayısıyla bu şekilde dijital bir kültürel iletişim ağı da kurmayı hedefliyorum. Oyuna eriştikten sonra Türk kültüründen, Türk tarihinden kadın ve erkek farklı karakterler var. Mete Han, Bilge Han, kadın olarak yine Tomris Hatun, Banu Çiçek Hatun gibi çok çeşitli karakterler var. Oyuncuların, oyuna girdikten sonra bu karakterlerden birini dilediği gibi seçerek farklı coğrafyalara transfer olması mümkün." dedi.

        - "Tek düşüncemiz, çocuklarımızın kendi kültürlerini öğrenmesi"

        Oyunun pedagojik bağlamını da ciddi anlamda düşündüğünü ve buna yer verdiğini vurgulayan İneç, şunları kaydetti:

        "Çocukların erken çocukluk dönemine hitap edecek aksiyon boyutu sınırlı zorluk seviyesinden, kolay, orta, zor, imkansıza yakın seçenekleriyle oyunun farklı zorluk seçenekleri de mevcut. Yani erken çocukluk döneminden ilkokul, ortaokul, lise ve yetişkinlere kadar çok farklı periyotta kimseler, kullanıcılar bu oyunu oynayabilecek. Bu platform şu an için Silikon Vadisi'nden destek aldı. Buradaki tek temennimiz, tek düşüncemiz de çocuklarımızın kendi kültürlerini öğrenmesi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında da oyunun, özellikle değer, erdem, eylem çerçevesine yer verdiğini de söyleyebilirim."

        İneç, oyuna erişimin kolay olduğunu dile getirerek, "Oyun internet üzerinden yani bir tarayıcı üzerinden erişilebilen bir yapıda. Oyuna 'alp-khan.com' adresi üzerinden erişebiliyorsunuz. Şu an farklı coğrafyalarda da tanıtım halinde." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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