Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Çaykur Rizespor'un genç yetenekleri yeni sezonda şans bekliyor

        Çaykur Rizespor'un genç yetenekleri yeni sezonda şans bekliyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un genç oyuncuları Mustafa Coşkun Tosun ve Yakup Ayhan, yeni sezonda takım kadrosunda yer almayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Çaykur Rizespor'un genç yetenekleri yeni sezonda şans bekliyor

        YUNUS HOCAOĞLU - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un genç oyuncuları Mustafa Coşkun Tosun ve Yakup Ayhan, yeni sezonda takım kadrosunda yer almayı hedefliyor.

        Yeşil-mavili ekibin kamp kadrosunda yer alıp Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan genç oyuncular, kamp dönemini iyi geçirip yeni sezonda şans bekliyor.

        Genç forvet 17 yaşındaki Mustafa Coşkun Tosun, AA muhabirine, 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda forma giydiğini söyledi.

        Milli formayı giyme hayali kurduğunu ifade eden Tosun, "Çocukken hayalini kurduğum, rüyalarıma gelen şeyleri yaşadım. Milli takıma gidip formaya baktığım zaman gördüğüm ay-yıldız gerçekten benim için çok gurur vericiydi ama artık bitti. Artık yeni bir serüvene adım atmayı düşünüyorum. Bundan sonraki hedefim buralardan geçiyor. Kendimi geliştirip üstüne koyarak milli formayı A takımda giymek isterim." dedi.

        Tosun, Erzurum'da yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Recep (Uçar) hocamız bizim üzerimizde çok duruyor. Küçük, büyük ayırmıyor onun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ağabeylerimizin, hocalarımızın dediklerini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu böyle devam eder. Lig başladığında da süre bulup kendimizi göstermeyi düşünüyoruz. Ligimizdeki futbolcular çok güçlü takımımızda da önemli oyuncular var ve o yönde fırsat bulursak kendimi güçlendirmeyi amaçlıyorum. Yaşıma göre güçlüyüm ama daha da güçlü olabileceğimi düşünüyorum. Oyunun içindeki taktikler bu seviyede önemli oluyor."




        - Yakup Ayhan: "Hedefim ilk 11'de oynamak"

        Takımın altyapısında gösterdiği performansla A takım kadrosuna seçildiğini anlatan 18 yaşındaki stoper Yakup Ayhan da "Hocamız bizi çalışmalara katıyor. Sezon başı kamplar genelde yoğun ve yorucu geçiyor. Şu an her şey iyi gidiyor ve sakatlanmadan yolumuza devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

        Ayhan, Karadeniz ekibinde geçirdiği günlerin önemli olduğunu söyleyerek, "Kariyerimin başı ve burada geçirdiğim günler ileride unutamayacağım günler olacak. Geçen sene eksiklerim çoktu ama bunları zamanla aştığımı düşünüyorum. İyi hazırlanıp hocamızın taktiklerine bağlı kalıp bana şans verirse oynamak istiyorum. Şu an anı yaşıyorum. Hedefim ilk 11'de oynamak." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        SGK'dan Emekli Sandığı zam farkı açıklaması
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        ABD Dışişleri Bakanı: İran bedel ödeyecek
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        Ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi... Ünlü yönetmen Akay'ın evinden şok görüntüler!
        AHBAP ve Şile Belediyesi soruşturmaları kesişti: Bilirkişi raporunda 20,8 milyonluk fark tespiti!
        AHBAP ve Şile Belediyesi soruşturmaları kesişti: Bilirkişi raporunda 20,8 milyonluk fark tespiti!
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        "Burası egoların çatıştığı bir milli takım değil"
        Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek
        Kılıçdaroğlu'nun yol haritası netleşti: Birçok ile ziyaret gerçekleştirecek
        Yeni partide son gelişmeler
        Yeni partide son gelişmeler
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!
        Pes dedirten hırsızlık! 'Tiny house'u çaldılar!
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        Kore neden ayrıldı?
        Kore neden ayrıldı?
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Fatih Portakal ifade verdi
        Fatih Portakal ifade verdi
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!

        Benzer Haberler

        Gülistan Doku soruşturmasında Ankara'da 2 kişi gözaltına alındı
        Gülistan Doku soruşturmasında Ankara'da 2 kişi gözaltına alındı
        Vali Baruş: "Erzurum Kongresi, milletimizin şahlanış kararıdır"
        Vali Baruş: "Erzurum Kongresi, milletimizin şahlanış kararıdır"
        Erzurum'da yılın ilk 6 ayında 2 bin 460 trafik kazası
        Erzurum'da yılın ilk 6 ayında 2 bin 460 trafik kazası
        Tekman'da sel felaketi: Evler ve araziler sular altında kaldı
        Tekman'da sel felaketi: Evler ve araziler sular altında kaldı
        Dış ticaret okudu ama dönerdeki ustalığı göz dolduruyor Erzurum'da kadın gi...
        Dış ticaret okudu ama dönerdeki ustalığı göz dolduruyor Erzurum'da kadın gi...
        "Anne Dostu Hastane" unvanına tescil
        "Anne Dostu Hastane" unvanına tescil