Erzurum-Bingöl arasındaki yolculuk süresini kısaltacak tünelin yapımı sürüyor

Çirişli Tüneli'nin, Rize'den başlayıp Erzurum ve Bingöl üzerinden Diyarbakır'a uzanan 526 kilometrelik kuzey-güney ulaşım aksının önemli bir parçası olduğunu anlatan Baruş, çalışmaların tamamlanmasıyla bölge ulaşımında önemli iyileşmeler sağlanacağını aktardı.

Tünelin tamamlanmasıyla mevcut yolun 1,5 kilometre kısalacağını ifade eden Baruş, kışın yaşanan buzlanma ve virajlardan kaynaklanan ulaşım sorunlarının giderileceğine dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baruş, tüneldeki kazı ve destek çalışmalarında yüzde 60, nihai beton çalışmalarında ise yüzde 49 seviyesine ulaşıldığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, Çirişli Tüneli'nde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Erzurum'u Bingöl'e bağlayacak ve iki kent arasındaki yolculuk süresini kısaltacak Çirişli Tüneli'nin yapımı sürüyor.

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