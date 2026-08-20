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        Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Buray sahne aldı

        Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde sahne alan şarkıcı Buray, hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 23:15 Güncelleme:
        Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Buray sahne aldı

        Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde sahne alan şarkıcı Buray, hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında Miting Alanı'nda konser veren Buray, sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Konsere yoğun ilgi gösteren müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Buray'ın performansıyla coşkunun arttığı gecede katılımcılar, müzik ve eğlence dolu anlar yaşadı.

        Erzurum Kültür Yolu Festivali, konser, söyleşi ve sergilerin de aralarında bulunduğu çeşitli etkinliklerle 23 Ağustos'a kadar devam edecek.

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