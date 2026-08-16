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        Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı

        Şarkıcı Oğuzhan Koç, bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali"nin ilk gününde konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2026 - 00:07 Güncelleme:
        Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı

        Şarkıcı Oğuzhan Koç, bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali"nin ilk gününde konser verdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında miting alanında düzenlenen etkinlikte, şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı.

        Koç, "Küsme Aşka", "Yüzük" ve "Kendime Sandım" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

        Erzurum'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Koç, bazı şarkılarını dinleyicilerle birlikte söyledi.

        Yoğun kalabalığın olduğu konserde eğlenceli anlar yaşandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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