Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı
Şarkıcı Oğuzhan Koç, bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali"nin ilk gününde konser verdi.
Şarkıcı Oğuzhan Koç, bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Erzurum Kültür Yolu Festivali"nin ilk gününde konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında miting alanında düzenlenen etkinlikte, şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı.
Koç, "Küsme Aşka", "Yüzük" ve "Kendime Sandım" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.
Erzurum'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Koç, bazı şarkılarını dinleyicilerle birlikte söyledi.
Yoğun kalabalığın olduğu konserde eğlenceli anlar yaşandı.
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