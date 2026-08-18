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        Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Resul Dindar sahne aldı

        Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde şarkıcı Resul Dindar, sevenleriyle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 01:55 Güncelleme:
        Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Resul Dindar sahne aldı

        Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü gününde şarkıcı Resul Dindar, sevenleriyle buluştu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" kapsamında Miting Alanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Dindar, kendi şarkılarının yanı sıra sevilen eserleri seslendirdi.

        Yoğun katılımın olduğu konserde müzikseverler, sanatçının şarkılarına eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

        Festival, konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 23 Ağustos'a kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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