Erzurum Kültür Yolu Festivali'nde şarkıcı Resul Dindar sahne aldı

Festival, konser, söyleşi ve sergi gibi çeşitli etkinliklerle 23 Ağustos'a kadar devam edecek.

Yoğun katılımın olduğu konserde müzikseverler, sanatçının şarkılarına eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Erzurum Kültür Yolu Festivali" kapsamında Miting Alanı'nda düzenlenen konserde sahne alan Dindar, kendi şarkılarının yanı sıra sevilen eserleri seslendirdi.

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