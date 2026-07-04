Erzurum Valisi Baruş, Palandöken Dağı'nda halk yürüyüşüne katıldı

Erzurum Valisi Aydın Baruş, Palandöken Dağı'nda "Run to Stars-Yüksek İrtifa Koşusu 2026" programı kapsamında düzenlenen 3 kilometrelik halk yürüyüşüne katıldı.



Vali Baruş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ejder 3200 şirketinin ev sahipliğinde Palandöken Dağı'nda 5 ülkeden yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen "Run to Stars-Yüksek İrtifa Koşusu 2026"da ilgililerden bilgi aldı.



Organizasyona katılan sporcuları tebrik ederek başarılar dileyen Baruş, daha sonra Palandöken Dağı'nda düzenlenen 3 kilometrelik halk yürüyüşüne katıldı.



- "Palandöken'in sadece kış sporlarıyla anılmasını yeterli bulmuyoruz"



Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada, Palandöken'in Erzurum ve Türkiye'nin gözbebeği olduğunu söyledi.



Palandöken'in özellikle kış sporları açısından Türkiye'nin merkezi konumunda olduğunu aktaran Baruş, şehir merkezindeki buz pateni, buz hokeyi ve atletizm salonlarıyla Erzurum'un Türkiye'de kış sporları açısından en iyi imkanlara sahip olduğunu vurguladı.



Baruş, Palandöken'de mayıs ayına kadar kayak yapıldığını belirterek, "Palandöken'in sadece kış sporlarıyla anılmasını yeterli bulmuyoruz, çünkü kış sporları en fazla 4 ila 4,5 ay yapılıyor, Palandöken'de bu 5 aya çıkabiliyor. Yaz aylarında yüksek irtifa sporlarının yapılabilmesi için burada önemli tesisler oluşturuldu. Futbol takımları hazırlık çalışmalarını burada yürütüyor ve gelecek olanlar var." dedi.



Palandöken'de düzenlenen organizasyona Türkiye'deki 20 ilden ve farklı ülkelerden 200 sporcunun katıldığını dile getiren Baruş, şöyle devam etti:



"Biz hem sporcularımıza destek vermek hem Palandöken'in bu özelliğine dikkat çekmek hem de halkımızın sağlıklı yaşam sürmesi için farkındalık oluşturmak amacıyla bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bütün aileler, kadınlar, erkekler, çocuklar birlikte yürüdük. Palandöken'in güzelliklerini görme ve temiz havasını soluma anlamında çok güzel oldu."



- "Erzurum'un Türkiye'nin spor başkenti olacağını düşünüyoruz"





Vali Baruş, Erzurumluları aileleriyle bu tarz yerlerde spor yapmaya davet etti.



Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne sağladığı katkılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür eden Baruş, "Erzurum'un Türkiye'nin spor başkenti olacağını düşünüyoruz. Erzurum kış sporlarında zaten bir merkez, yaz sporlarında da önemli bir merkez olacağını tahmin ediyoruz. Bunun yanında yabancı ülkelerden buraya her spor dalından çok sayıda sporcu geliyor. Dolayısıyla Erzurum'un bu özelliği bütün dünyada tanınıyor, bunu daha ileriye götürmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



Yürüyüşe, sporcular ve ailelerinin yanı sıra İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, okullardan izci ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

