Kentin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı nedeniyle bazı noktalarda buzlanma meydana geldi.

Ardahan'da da sağanak ve yüksek kesimlerde kar etkili oldu.

Erzurum'da aniden etkili olan şiddetli yağış nedeniyle cadde ile sokaklar kısmen suyla kaplandı.

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