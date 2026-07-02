Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da 1 kişinin silahla ağır yaralandığı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da 1 kişinin silahla ağır yaralandığı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da 1 kişinin silahla ağır yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 17:54 Güncelleme:
        Erzurum'da 1 kişinin silahla ağır yaralandığı saldırıyla ilgili 2 zanlı tutuklandı

        Erzurum'da 1 kişinin silahla ağır yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.


        Rabia Ana Mahallesi 2. Kars Kapı Caddesi'nde dün Berşan Ağyürek'in (23) uğradığı silahlı saldırıyla ilgili yakalanan U.R. (20), O.R. (17) ve F.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.


        Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen O.R. ile U.R. çıkarıldığı hakimlikce tutuklandı, F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Yaralanan Ağyürek'in Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        2. Kars Kapı Caddesi'nde dün meydana gelen olayın ardından yaralanan Ağyürek, çevredekilerce kendi aracıyla hastaneye kaldırılmıştı.


        Polis, olayla ilgili kaçan 3 şüpheliyi kent merkezindeki çalışmaları sonucu gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        U17 Millilerimiz yarı finalde!
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        Ümraniye’de AVM’de silahlı saldırı
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        "Birçok mahsulde rekor bekliyoruz"
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        44 kişi yaralandı! Yolcu otobüsü devrildi
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        Sıcaktan bunalan camiye koştu
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        "Ali Hamaney'in intikamını alacağız"
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        Fenerbahçe'de kamp nasıl geçti?
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        "Papa'nın Çinli komünistler adına çalıştığını düşünüyorum"
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Deniz Göktaş tutuklandı
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Türk balerinden Moskova’da final
        Türk balerinden Moskova’da final
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Ak Parti'den 30 maddelik teklif
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Trabzonspor, Andre Onana'yı KAP'a bildirdi!
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Enflasyona 5'inci darbe
        Enflasyona 5'inci darbe
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Önce baba sonra oğlu can verdi... Karadeniz'de 'rip' faciası!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Aile tatili
        Aile tatili
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması

        Benzer Haberler

        Erzurum-Ağrı kara yolunda tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara neden...
        Erzurum-Ağrı kara yolunda tırın dorsesinde çıkan yangın maddi hasara neden...
        Mesci: ''Atatürk, Anadolu topraklarında bir umut meşalesi yakmıştır''
        Mesci: ''Atatürk, Anadolu topraklarında bir umut meşalesi yakmıştır''
        Polat: " Erzurum'a açılan her hat, ekonomiye açılan bir kapıdır"
        Polat: " Erzurum'a açılan her hat, ekonomiye açılan bir kapıdır"
        Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 107'nci yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 107'nci yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 107. yıl dönümü törenle kutlandı
        Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 107. yıl dönümü törenle kutlandı
        Koruma altındaki çocuklardan Muharrem ayında aşure etkinliği
        Koruma altındaki çocuklardan Muharrem ayında aşure etkinliği