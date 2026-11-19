Erzurum'da 5 kişinin yaralandığı kavgada yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı
Erzurum'da aile bireyleri arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı sopalı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Erzurum'da aile bireyleri arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı sopalı kavgada gözaltına alınan 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cumhuriyet Caddesi'nde dün aynı aileden 5 kişi arasında çıkan sopalı kavgayla ilgili gözaltına alınan H.S. ile K.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dünkü kavgada S.S, A.S, S.S. ile H.S, K.S. yaralanmış, H.S. ile K.S, tedavilerinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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