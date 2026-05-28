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        Erzurum'da 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 11:38 Güncelleme:
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        Erzurum'da 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

        Erzurum'un Palandöken ilçesinde 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.


        Toparlak Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3'ü ağır 5 kişinin yaralanması sonrası yakalanan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


        Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen zanlı S.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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