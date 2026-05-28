Erzurum'da 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 5 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Toparlak Mahallesi'nde 27 Mayıs'ta iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3'ü ağır 5 kişinin yaralanması sonrası yakalanan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen zanlı S.Y. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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