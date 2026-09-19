Erzurum'da 716 yıllık medresede düzenlenen solunum hastalıkları zirvesi sona erdi

Erzurum'da alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla 716 yıllık medresede düzenlenen "Solunum Zirvesi-3 Palandöken" sona erdi.

Türk Toraks Derneği (TTD) ve Atatürk Üniversitesi işbirliğinde Erzurum'daki 716 yıllık Yakutiye Medresesi'nde düzenlenen zirveye, yurt içinden ve dışından akademisyenler, doktorlar ve öğrenciler katıldı.

Programın son gününde alanında uzman akademisyenler, "hava yolu hastalıkları", "astımda güncelleme", "güvenli kabul edilen etkenlerin yol açtığı akciğer hastalıkları", "göğüs hastalıklarında güncel yaklaşımlar", "uyku sorunları tanısında gelecek", "yapay zeka ve göğüs hastalıkları" gibi konu başlıklarında sunumlar yaptı.

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TTD Kuzeydoğu Anadolu Şubesi Başkanı ve Düzenleme Komitesi Başkanı Doç. Dr. Alperen Aksakal, AA muhabirine, zirveye davet ettikleri akademisyenlerin tanı ve tedavi süreçlerine yönelik son gelişmeleri anlattığını söyledi.

Farklı şehirlerden meslektaşları aynı çatı altında buluşturmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Aksakal, Erzurum'un sağlık alanındaki bilimsel organizasyonlar açısından da önemli bir buluşma noktası olduğunu aktardı.

- "Ciddi bir katılım sağlandı, 100'e yakın katılımcımız oldu"

Aksakal, öğrenci ve asistan arkadaşlarıyla zirvenin hazırlıkları için yoğun emek verdiklerini, Yakutiye Belediyesinin desteğiyle tarihi mekanda toplantı salonu oluşturduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

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"Her türlü detaya dikkat ettik. Katılımcılarımızın memnuniyeti de çok iyi. İnşallah bundan sonraki zirveleri Erzurum'da, yani memleketimizde yapmaya devam edeceğiz. Ciddi bir katılım sağlandı, 100'e yakın katılımcımız oldu. Bu zirvenin, farklı illerden alanında uzman hekimleri bir araya getirerek bilgi ve deneyim paylaşımına önemli katkı sunduğunu düşünüyoruz. Umarım bundan sonrakiler daha da iyi olacaktır."

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Solunum Zirvesi'nin Bilimsel Komite Başkanı Prof. Dr. Metin Akgün de eğitim şehri Erzurum'da solunum zirvesini tarihi mekanda yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

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Bundan sonraki programları Erzurum'da düzenleyip geleneksel hale getireceklerini bildiren Akgün, "Türkiye'de bu alanda birçok toplantı yapılıyor ama bu zirvenin önemli tarafı var, hem ülkemizde hem de dünyada önemli göğüs hastalıkları uzmanlarını buraya davet ediyoruz, kendi alanlarında en güncel yenilikleri bizlere aktarıyorlar." dedi.

Akgün, toplantıya katılan Avrupa Solunum Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu'nun astım alanındaki güncel gelişmelerden, Belçika'dan gelen akademisyenin ise günlük hayatta kullanılan ve insan sağlığı açısından zararlı olabilecek maddeler hakkında sunum yaptığını aktardı.

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Zirvede KOAH'taki güncel gelişmelerin ele alındığını ifade eden Akgün, "Türk Toraks Derneği Başkanımız Çağlar Çuhadaroğlu hocamız uyku tıbbında, özellikle yapay zekayla birlikte olan gelişmelerden bahsetti. Akciğerde pıhtı oluşması olarak bilinen pulmoner emboliyle ilgili gelişmelerden bahsedildi. Ben de solunum hastalıklarında yapay zeka bizlere neler getirdi, gelecekte bizleri neler bekliyor ve yapay zekayla değerlendirdiğimizde ne gibi avantajlar elde edeceğimizi anlattım." şeklinde konuştu.