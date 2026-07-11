Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzurum Haberleri Erzurum'da 77 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Erzurum'da 77 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Erzurum'un Horasan ilçesinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 01:34 Güncelleme:
        Erzurum'da 77 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu

        Erzurum'un Horasan ilçesinde yalnız yaşayan 77 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

        Esentepe Mahallesi Eski Kars Caddesi üzerindeki evde yaşayan Ataman Atilla'dan (77) komşuları bir süre haber alamadı.

        Evden kötü koku geldiğini fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı adamın öldüğünü belirledi.

        Olay yerindeki incelemelerin ardından Atilla’nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        İspanya son nefeste yarı finalde!
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        ABD'den Hürmüz Boğazı talebi
        KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
        KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman hastaneye kaldırıldı
        Apple'dan OpenAI'a dava: Ticari sırları çaldı
        Apple'dan OpenAI'a dava: Ticari sırları çaldı
        Başakşehir'de aile faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Başakşehir'de aile faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ASELSAN'dan 1,5 milyar euroluk ÇELİKKUBBE imzası
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        ABD Başkanı Trump: İran görüşmeye devam etmek istedi, kabul ettim
        Kalibaf: İran teslim olmayacak
        Kalibaf: İran teslim olmayacak
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Fenerbahçe'den Greenwood açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan: CAATSA ve F-35 konusunda sonuca ulaşacağız
        Bakan Fidan: CAATSA ve F-35 konusunda sonuca ulaşacağız
        G.Saray'a Can Uzun transferinde dev rakip!
        G.Saray'a Can Uzun transferinde dev rakip!
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        15 yıl aradan sonra İstanbul'da
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        AP'nin skandal Kıbrıs kararına siyasilerden çığ gibi tepki!
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Kremlin'den S-400 açıklaması: Türkiye ile temas halindeyiz
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        Lüks değil zorunluluk! Yavaş şehir ömür uzatıyor
        VW model sayısını yarıya indirecek
        VW model sayısını yarıya indirecek
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola

        Benzer Haberler

        Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Erzurum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Erzurum'da koyun yünü, ilaç ve kozmetik ham maddelerine dönüştürülecek
        Erzurum'da koyun yünü, ilaç ve kozmetik ham maddelerine dönüştürülecek
        Erzurum'da üreticilere 288 sıvat ve 120 süt sağım makinesi desteği
        Erzurum'da üreticilere 288 sıvat ve 120 süt sağım makinesi desteği
        Erzurum'da yetiştiricilere 288 sıvat ve 120 süt sağım makinesi dağıtıldı
        Erzurum'da yetiştiricilere 288 sıvat ve 120 süt sağım makinesi dağıtıldı
        15 Temmuz Şehitleri Lalapaşa Camii'nde dualarla anıldı
        15 Temmuz Şehitleri Lalapaşa Camii'nde dualarla anıldı
        KUDAKA ve ETSO'dan stratejik biyoteknoloji hamlesi
        KUDAKA ve ETSO'dan stratejik biyoteknoloji hamlesi