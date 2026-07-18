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        Erzurum'da ağaçlara çarpan tırın sürücüsü öldü

        Erzurum'da yoldan çıkarak ağaçlara çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 17:47 Güncelleme:
        Erzurum'da ağaçlara çarpan tırın sürücüsü öldü

        Erzurum'da yoldan çıkarak ağaçlara çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.


        Ali Şana idaresindeki 16 TM 580 plakalı tır, Erzurum-Oltu kara yolunun Başbağlar mevkisinde yoldan çıkarak ağaçlara çarptı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü, ekiplerce çıkarılarak ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Şana, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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